Европарламент призвал Кишинев отменить запрет на однополые браки

Европейский парламент в годовом отчете о выполнении Молдавией условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом призвал власти Молдавии выступить в защиту представителей ЛГБТ и отменить конституционный запрет на однополые браки, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС в пятницу, 23 декабря, говорится: «Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТИ-лиц. Европарламент обращает внимание на важность борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств, включая ромов, ЛГБТИ и иммигрантов».

Страсбург, Иван Бабурин

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