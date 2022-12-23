российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 18:30 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Европарламент призвал Кишинев отменить запрет на однополые браки

Европейский парламент в годовом отчете о выполнении Молдавией условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом призвал власти Молдавии выступить в защиту представителей ЛГБТ и отменить конституционный запрет на однополые браки, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС в пятницу, 23 декабря, говорится: «Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТИ-лиц. Европарламент обращает внимание на важность борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств, включая ромов, ЛГБТИ и иммигрантов».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,