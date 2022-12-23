Рогозин пообещал СБУ отомстить за погибших под обстрелом товарищей

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, раненый в Донецке при обстреле, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ), взявшая на себя ответственность за нападение, «ответит» за случившееся, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Рогозин написал: «Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам. Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят».

Напомним, что в четверг 22 декабря гостиница «Шеш-Беш» в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин с группой военных советников, попала под обстрел. В результате теракта погибли два человека, супруга Рогозина получила тяжелую контузию.

Москва, Иван Бабурин

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