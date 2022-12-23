Антонов: Какова будет реакция Вашингтона, если на Украине погибнут американские экипажи систем Patriot?

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поездку Зеленского к президенту США Джо Байдену, заявил, что администрация США все более вовлекается в прямой конфликт на Украине, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству российский дипломат, в частности, сказал: «Буквально на днях мы пытались донести до Белого дома и Госдепа, что все американские системы, и в первую очередь Patriot, будут легитимными целями для ударов наших военных. А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция здесь, в Вашингтоне? Разве это не свидетельство прямого вовлечения администрации в нынешний конфликт?»

«Наши дипломаты в США используют все возможности для разъяснения позиции России. Подчёркиваем: риск столкновения между двумя великими державами высок. Контакты с представителями администрации носят эпизодический характер. В основном – по телефону или по электронной почте. Никаких признаков готовности Вашингтона искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не прослеживается», – отметил Антонов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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