Путин: Необходимо обеспечить передовые подразделения всем необходимым в короткий срок

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством ОПК во время визита в Тулу в пятницу, 23 декабря, поставил предприятиям ОПК задачу обеспечить передовые части всем необходимым в короткий срок, – сообщают СМИ



Во время своего выступления глава государства, в частности, сказал: «Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений с учетом полученного боевого опыта. Жду соответствующих докладов после предыдущих встреч. Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов. И предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать, чтобы этих проблем было как можно меньше».

Напоминая об опыте операции в Сирии, Путин отметил, что «необходимо наладить обратную связь между предприятиями и военными».

Тула, Иван Бабурин

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