В России запретят продажу энергетиков подросткам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила минздраву и минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, – сообщает в пятницу, 23 декабря, РИА Новости.

Агентство со ссылкой на протокол заседания сообщает, что в документе, в том числе, говорится: «Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л)».

Москва, Иван Бабурин

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