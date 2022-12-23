Минобороны ФРГ может отказаться от всех БМП ПУМА из-за их качества

Министр обороны Германии Кристиан Ламбрехт заявила, что Бундесвер может отказаться от всех находящихся на вооружении БМП типа Puma, а также исключить размещение дальнейших заказов на их производство, – сообщает в пятницу, 23 декабря, издание Welt am Sonntag.

В интервью изданию Ламбрехт сказала: «Ввиду этих сбоев я ничего не исключаю. Теперь промышленность обязана показать, можно ли продолжить этот проект, и если да, то – как? Все дальнейшие выплаты оборонным концернам приостановлены до дальнейшего уведомления».

Следует отметить, что заявление главы минобороны ФРГ прозвучало, что того, как ранее появилась информация, что все 18 стоящих на вооружении бундесвера БМП типа Puma вышли из строя за восемь дней отработки стрельбы, а некоторые из них и вовсе загорелись.

Берлин, Иван Бабурин

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