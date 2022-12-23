В России появилась концепция формирования и развития культуры информационной безопасности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности российских граждан.

В документе, опубликованном в пятницу, 23 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить прилагаемую концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации».

«Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано учитывать положения концепции при формировании и осуществлении региональных программ в сфере информационной безопасности», – говорится в документе, подписанном главой российского кабмина. Реализовать утвержденную концепцию поручено минцифры РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами.

Москва, Иван Бабурин

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