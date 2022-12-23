Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 23 декабря, добавило в реестр очередных иноагентов, среди которых оказались журналисты Андрей Колесников*, Глеб Пьяных*, общественная организация «Роскомсвобода»* и другие.

Список иноагентов минюста пополнили: бывший шеф-редактор «Новой газеты» (лишилась лицензии и была закрыта в сентябре) журналист Андрей Колесников*;

журналистка издания Meduza* Анастасия Жвик*; соосновательница правозащитного центра «Мемориал» правозащитница Светлана Ганнушкина* и журналист Глеб Пьяных*.

Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество»*; «Феминистское Антивоенное Сопротивление»*; Общественная организация «Роскомсвобода»*, Anti-Corruption Foundation* признаны некоммерческими организациями, выполняющими функции иноагента.

* Физлицо (организация) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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