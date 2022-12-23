СМИ: Зеленский пытался доказать Байдену, что сможет «сразу» победить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый пытался убедить Джо Байдена и американских конгрессменов в том, что он способен одержать победу в войне против России. Однако в Вашингтоне в этом не уверены, – сообщает в пятницу, 23 декабря, The Washington Post.

Американское издание со ссылкой на источники в администрации президента США пишет: «Зеленский использовал свои короткие встречи с Байденом и законодателями в среду, чтобы доказать, что Украина способна сразу выиграть войну, что, по словам официальных лиц США, сказанным в частном порядке, маловероятно».

«Несмотря на улыбки и благодарности, Зеленский не получил от Байдена главного – тяжелых танков и ракет дальнего действия. Байден проявил разумную осторожность, не давая украинскому лидеру вовлечь США и всю НАТО в прямое военное столкновение с набирающей силы Россией», – говорится в публикации The Washington Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

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