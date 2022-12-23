Госдеп опроверг причастность США к теракту на «Северных потоках»

Официальный представитель Госдепартамента США в пятницу, 23 декабря, заявил о безосновательности любых предположения о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», – сообщает ТАСС.

Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма и за ними стоят страны, заинтересованные в транзите российского газа исключительно по территории Украины, представитель госдепа сказал: «Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости. Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными».

Накануне Путин, назвал терактом взрывы на «Северных потоках».

«Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии», – заявил глава государства.



Напомним, 26 сентября в результате теракта были повреждены и выведены из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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