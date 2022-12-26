Путин назначил Медведева зампредседателя президентской военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зам.председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначается на должность первого зампредседателя в президентской военно-промышленной комиссии. Председателем комиссии является сам Путин. Первый заместитель комиссии наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседания органа, – сообщают СМИ.

Согласно указу главы государства, опубликованному в понедельник, 26 декабря, в комиссию ВПК вместо исключаемого экс-руководителя ФАС Игоря Артемьева, в комиссию включен глава МЧС Александр Куренков. В коллегию комиссии включены замминистра экономического развития Максим Колесников, замглавы минпромторга Кирилл Лысогорский, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и еще нескольких человек.



Отметим, что Военно-промышленная комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам государственной политики в сфере ВПК, разработкой концепций и планов, контролем за их исполнением. В сентябре 2014 года комиссия была переподчинена напрямую президенту России, до этого она существовала в структуре правительства.



Москва, Иван Бабурин

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