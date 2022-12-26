В МИДе РФ заявили, что урегулировать конфликт в Косово можно исключительно соблюдением международно-правовых основ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник, 26 декабря, заявила, что ключевой предпосылкой косовского урегулирования является твердое соблюдение его международно-правовых основ, – сообщили в российском МИДе

На просьбу прокомментировать последние события в Косово, где ситуация продолжает ухудшаться Захарова ответила: «Развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Постоянный нажим Евросоюза и ведущих стран-членов на косовских сербов резко контрастирует с их гробовым молчанием по поводу игнорирования Приштиной обязательства создать в крае Сообщество сербских муниципалитетов».

«Ключевой предпосылкой косовского урегулирования, если кто-то действительно стремится к миру, является твердое соблюдение его международно-правовых основ. Попытки подорвать либо игнорировать фундаментальную резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 недопустимы», – подчеркнула Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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