Медведев рассказал, какое будущее ждет фонд «Сколково»

Зампредседателя Совета безопсности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково» в понедельник, 26 декабря, заявил, что фонд встроит свою деятельность в контекст непростой технологической повестки дня, так как президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Нам приходится действительно отражать беспрецедентную санкционную агрессию в отношении нашей страны, которую развернул, как принято называть, коллективный Запад... Надеюсь, что экосистема «Сколково» с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня».

Москва, Иван Бабурин

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