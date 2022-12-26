Французские врачи объявили забастовку

Во Франции участники протестного движения медиков «Врачи для завтрашнего дня» (Medecins pour demain) – врачи-терапевты, а также врачи других специальностей, ведущие частную практику, а также профсоюзы SML, FMF и UFMLS в понедельник, 26 декабря объявили забастовку до 2 января с требованием удвоить оплату приема пациентов, – сообщает телеканал BFMTV

В сообщении телеканала говорится, что «врачи призывают закрыть свои кабинеты с понедельника с требованием повысить плату за прием с 25 евро до 50 евро, а также улучшить условия их труда. Эта забастовка будет не такой массовой, как акция 1 и 2 декабря, когда до 30% кабинетов были закрыты, однако специалисты отрасли готовят масштабную национальную акцию, которая состоится 5 января».

Французские медики жалуются на переполненные больницы на фоне проходящих в стране эпидемий гриппа, коронавируса и бронхиолита.

Врач-терапевт Флоранс Лапика телеканалу BFMTV, в частности, заявила: «Есть эпидемии, но есть также и хронические больные. Сегодня мы более не имеем возможности вести наших пациентов, будь то новорожденные или пожилые люди. У нас целые очереди на консультации».

Париж, Иван Бабурин

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