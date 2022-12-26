Медведев дал прогноз на 2023 год и поздравил «англосаксонских друзей и их подсвинков»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 26 декабря, поздравил с наступающим 2023 годом «англосаксонских друзей и их радостно похрюкивающих подсвинков», а также написал для них десять «футуристических гипотез».
В своем Telegram-канале Медведев написал: «Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту.
Что может произойти в 2023 году:
1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».
«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!», – завершил свой прогноз зампред российского Совбеза.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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