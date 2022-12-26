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NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 00:06 мск

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Кремль о переговорах на условиях Киева: Россия никогда не следовала чужим условиям

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в понедельник, 26 декабря, говоря о переговорах на условиях Киев, заявил, что Россия всегда ориентировалась только на свои цели и никогда не следовала чужим условиям, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия идти на переговоры при неких условиях со стороны Киева, Песков сказал: «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл».

Ранее сегодня киевский режим выступил с предложением в конце февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком организации Антонио Гутеррешем в качестве возможного посредника.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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