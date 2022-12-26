Пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола станет основанием для блокировки сайтов

Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому ЛГБТ- пропаганда вошла в перечень контента, который запрещен в сети Интернет на территории России. Документ дополняет Правила создания, формирования и ведения реестра пунктом об ответственности интернет-ресурсов за ЛГБТ-пропаганду и информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 декабря, говорится: «Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые изменения... Подпункт «а» пункта пять Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, утвержденных указанным постановлением, после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: «информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Москва, Иван Бабурин

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