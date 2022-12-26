В Минске заявили, что открыты к диалогу с НАТО

Заместитель начальника департамента международного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин в понедельник, 26 декабря, заявил, что, несмотря на то, что НАТО приостановила в одностороннем порядке сотрудничество с Минском после начала специальной военной операции (СВО) России, Белоруссия всегда открыта к диалогу, – сообщает телеканал СТВ.

В эфире телеканала Рябихин сказал: «В одностороннем порядке члены НАТО приостановили сотрудничество. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога… Международное военное сотрудничество Белоруссии после начала СВО по количественным и качественным показателям не изменилось, однако поменялись определенные векторы».

«В пример можно привести то же сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, с учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. Говорить о военной составляющей ШОС крайне важно, потому что если мы берем топ из 10 вооруженных сил в мире, то только по количественному составу в этих 10 находятся пять членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках политики открытости Белоруссия приглашает всех без исключения военных атташе на все мероприятия, чтобы продемонстрировать реальное положение дел», – подчеркнул замначальника департамента белорусского минобороны

Минск, Иван Бабурин

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