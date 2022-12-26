Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, поздравил с Днем спасателя личный состав и ветеранов МЧС России, – сообщается на сайте Кремля.



В поздравительном видеообращении глава государства, в частности, сказал: «Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ. Признательность, уважение и доверие людей бесценны и всегда будут самой объективной, высшей оценкой качества вашей работы, основой общественного авторитета МЧС».

«Уважаемые товарищи!

Сегодня перед каждым из вас, перед Министерством в целом стоит много конкретных, практических задач, значимых для государства и всех наших граждан. Уверен, что вы будете решать их чётко и грамотно, а если нужно, действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания – спасать людей.

Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и всего самого доброго. Ещё раз поздравляю вас с Днём спасателя и, конечно же, с наступающим Новым годом», – заявил Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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