Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в понедельник, 26 декабря, заявил, что вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность, – передает агентство Танюг.

В сообщении агентства говорится, что глава минобороны сообщил о том, что «президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности».

В свою очередь, министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич также сообщил о приведении сил МВД в полную боеготовность.

Белград, Иван Бабурин

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