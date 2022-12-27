Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 27 декабря, заявила, что хоть руководство ЕС и поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, – сообщает румынский телеканала Digi 24.

В интервью телеканала Бербок сказала: «Украинцы… видят будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению. Руководство ЕС тоже должно подготовиться, поскольку недостаточно просто»поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе».

Следует напомнить, что 23 июня на саммите в Брюсселе главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Берлин, Иван Бабурин

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