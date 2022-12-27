Глава СПЧ: Осужденные принимают участие в СВО добровольно

В Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) сигналов о принуждении осужденных участвовать в специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК не поступало, заявил глава Совета Валерий Фадеев во вторник, 27 декабря, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Фадеев сказал: «По принуждению – ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат. Они идут добровольно».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»