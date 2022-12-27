Баку потребовал от Еревана вернуть несколько сёл

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, во вторник, 27 декабря, заявил, что Армения в процессе делимитации границы должна вернуть Азербайджану восемь приграничных сел, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Байрамов сказал: «Переговоры по делимитации являются важным направлением в обсуждениях с Арменией. все правовые документы будут изучены специалистами, и процесс делимитации будет продолжен. В процессе делимитации с Арменией Азербайджану должны быть возвращены 8 сел. В этих селах жили азербайджанцы, и эти села должны быть возвращены».

Баку, Иван Бабурин

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