Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский во вторник, 27 декабря, заявил, что Евпрпарламент не одобрит заявку Грузии на вхождение в состав Евросоюза, если экс-президент республики Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Сариуш-Вольский написал: «Параллели между случаем Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально необходимы! Оба неразлучны: Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент под стражей и умрет в тюрьме».

Следует отметить, что руководитель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что ситуация вокруг Михаила Саакашвили, – это «проплаченный спектакль и управляется из других государств», а также, что «оформлены различные контракты по поводу того, как должна вестись PR-кампания с его участием».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»