Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми государствами предельных цен на нефть и нефтепродукты РФ.

В документе, опубликованном на портале правовой информации во вторник, 27 декабря, говорится, что «запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу, то есть с 1 февраля 2023 года и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов – с даты, которую определит правительство РФ».



«Президент РФ может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен», – говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.

В документе также говорится, что меры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций и в целях защиты национальных интересов РФ».

Москва, Иван Бабурин

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