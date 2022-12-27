В Госдуме предложили поднять планку цены на подарки для чиновников

Сенатор Павел Тараканов и депутат Госдумы РФ Николай Брыкин предложили поднять до 10 тыс. рублей стоимость подарков, которые разрешено передавать чиновникам, если это изделия народного промысла, – сообщает во вторник, 27 декабря, «Российская газета».

Тараканов Брыкин, в частности сказали, что действующее на сегодняшний день ограничение в 3 тысячи рублей, установленное 14 лет назад, не учитывает значительный рост цен на расходные материалы и оплату труда производителей изделий народного промысла.

«Если увеличить лимит до 10 тыс. рублей, то это поможет поддержать творцов таких изделий. Для всех остальных подарков увеличивать предельную стоимость нет необходимости», – заявили сенатор и депутат.

Москва, Иван Бабурин

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