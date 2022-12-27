В России появятся 16 военных учебных центров при государственных вузах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров при 16 регионах государственных университетах.

В документе, опубликованном во вторник, 27 декабря, на официальном портале правовой информации, говорится: «Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования»

Военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 16 областях страны: Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в республиках Марий Эл, Мордовской и Чеченской.

Москва, Иван Бабурин

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