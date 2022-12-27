Варшава купила у Парижа военные спутники

Министры обороны Польши и Франции Мариуш Блащак и Себастьян Лекорню по итогам встречи в Варшаве во вторник, 27 декабря, подписали договор на поставку для армии Польши двух французских военных спутников, – сообщают СМИ.

Глава минобороны Польши Блащак после заключения сделки заявил: «Подписание нами этого соглашения будет в значительной степени способствовать повышению возможностей Войска Польского в области разведки обстановки на поле боя. Приобретенные спутники будут задействованы для поддержки совместной франко-польской группировки. Они смогут передавать изображения с точностью до 30 сантиметров. Помимо спутников мы получим наземную станцию для управления ими».

Варшава, Иван Бабурин

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