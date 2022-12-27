В Госдуме призвали присвоить статус иноагента «позорникам трусам-перебежчикам»

Член комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Николай Брыкин от «Единой Россиии» во вторник, 27 декабря, призвал признать иноагентами «позорников трусов-перебежчиков», – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Брыкин написал: «Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же – предатели Родины… Некоторые продолжают получать деньги в России и вытягивать их из нашей экономики… Буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?»

«Для себя я принял четкое решение – буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», – заявил народный избранник.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»