Ким Чен Ын подвел итоги 2022 года и поставил задачи на будущий

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), первый председатель Государственного комитета обороны КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии, маршал КНДР, депутат Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын на открытии VI пленума ЦК ТПК заявил, что страна и партия в последние годы столкнулись с беспрецедентными вызовами и провокациями, но, несмотря на достигнутые успехи, должны ставить и добиваться более амбициозных целей, – сообщает во вторник, 27 декабря радио «Голос Кореи».

В ходе своего выступления лидер КНДР сказал, что «партии удалось добиться более динамичного и более активного развития в строительстве социализма и преодолеть после VIII съезда ТПК, который прошел в январе 2021 года, жесткие вызовы и провокации, сравнимые с десятью годами борьбы».

Говоря о результатах работы в уходящем году, Ким Чен Ын отметил «успехи в военной сфере, экономике и культуре, а также наметил цели на будущее для металлургии, химической промышленности, электроэнергетики, угледобывающей отрасли и машиностроения».

«В ходе VI пленума ЦК ТПК будет рассмотрено пять вопросов, в том числе результаты работы в текущем и планы на будущий год, а также исполнение госбюджета 2022 года и проект госбюджета на следующий год», – говорится в сообщении радио «Голос Кореи».

Пхеньян, Иван Бабурин

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