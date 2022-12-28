С Нового года силами НАТО высшей степени готовности в Европе начнет командовать Германия

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в среду, 28 декабря, заявила, что командование вооруженными силами высшей степени готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) с 1 января 2023 года перейдет от Франции к Германии, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса, в частности, заявила: «Не должно быть сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников. VJTF – это группа быстрого реагирования НАТО и ключевая часть нашей коллективной обороны. Лидерство Германии – яркое проявление ее приверженности и возможностей».

«В 2023 году сухопутные силы VJTF будут насчитывать около 11 500 военнослужащих, в основе которых будет стоять 37-я танково-гренадерская бригада. В общей сложности свой вклад внесут девять стран НАТО (Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения). Среди основных подразделений – немецкий Panzerbataillon 393, Artillerielehrbataillon 345, Versorgungsbataillon 131 и Transporthubschrauberregiment 30. Впервые Германия также возглавляет назначенное командование спецназа VJTF», – говорится в сообщении штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что совместная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) была создана еще в 2014 году в составе усиленных Сил реагирования НАТО. В 2022 году VJTF возглавляла Францию.

VJTF является подразделением сил реагирования НАТО с наивысшей степенью готовности. Руководство и членство в VJTF среди союзников меняется ежегодно.

Берлин, Иван Бабурин

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