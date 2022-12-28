Переговоры глав минобороны России, Турции и Сирии прошли в Москве

Министерство обороны РФ в среду, 28 декабря, сообщило, что в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Сирийской Арабской Республики Махмуда Али Аббаса и Турецкой Республики Хулуси Акара.



В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом».

В свою очередь в минобороны Турции сообщили, что в переговорах приняли участие также и руководители разведывательных служб стран.

Москва, Иван Бабурин

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