В Совфеде предложили конфисковать имущество у «уехавших и критикующих Россию звезд и айтишников»

Член Совета Федерации Сергей Цеков в среду, 28 декабря, выступил с предложением конфисковать имущество и передавать его участникам СВО у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе у известных личностей, – сообщает РИА Новости.
В комментарии агентству Цеков сказал: «Всем этим ургантам и моргенштернам*, хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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