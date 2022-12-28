В России утверждена единая программа дошкольного образования

Министерство просвещения России утвердило единую программу дошкольного образования. В приказе, опубликованном в среду, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования».

В утвержденном приказе отмечается, что федеральная программа позволяет доступными средствами сформировать основы гражданской и культурной идентичности дошкольников на соответствующем их возрасту уровне, а также создать единое ядро содержание дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным социокультурным ценностям российского народа.

Согласно опубликованному министерством документу, единая программа позволит достичь определенных результатов в воспитании детей дошкольного возраста.

«По завершении освоения программы ребенок должен проявлять нравственно-волевые качества и самоконтроль, владеть навыками личной гигиены, заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих… По итогам освоения программы у ребенка проявится стремление заниматься социально значимой деятельностью, что он будет обладать знаниями об обществе, его национально-культурных ценностях, государстве и принадлежности к нему», – говорится в документе.

Кроме того, единая федеральная программа дошкольного образования предполагает «усвоение ребенком представлений о жизни людей в России, о важных исторических событиях Отечества, о многообразии стран и народов мира, способность строить смысловую картину окружающей реальности, выражение интереса к культурным традициям народа».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»