Вучич попросил сербов демонтировать баррикады в Косово

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович на пресс-конференции в среду, 28 декабря, заявил, что президент Сербии Александар Вучич попросил соотечественников в Косове и Метохии демонтировать баррикады, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Петкович сказал: «Президент Сербии Александар Вучич обратился к соотечественникам в Косове и Метохии с просьбой демонтировать баррикады. Вучич предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим в связи с гарантиями, и попросил наших сербов покинуть баррикады».

Следует отметить, что французское агентство AFP ранее сегодня сообщило, что США и Европейский Союз призвали к «безоговорочной деэскалации в северном Косово, где наблюдается напряженность на границе с Сербией».

В совместном заявлении официального представителя Госдепартамента США и представителя Европейского Союза говорилось: «Мы призываем всех проявить максимальную сдержанность и принять немедленные меры для безоговорочной деэскалации ситуации. Призываем обе стороны воздерживаться от любых провокаций, угроз или запугивания».

«Мы работаем с президентом (Сербии) Вучичем и премьер-министром (Косово) Курти, чтобы найти политическое решение для ослабления напряженности и достижения прорыва в интересах стабильности, безопасности и благополучия всего местного населения», – заявляли совместно американский госдеп и Евросоюз.

Белград, Иван Бабурин

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