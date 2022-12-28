Лавров: Американцы не будут отправлять своих специалистов на Украину для управления системами Patriot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot, – передает Первый канал.

В программе «Большая игра» Лавров сказал: «Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России… По их словам комплексы Patriot будут вводит в действие постепенно – в течение нескольких месяцев, пока ВСУ не освоят эту технологию».

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где его американский коллега Джо Байден пообещал военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов и, в том числе, батарею ЗРК Patriot.

Москва, Иван Бабурин

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