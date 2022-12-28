Лавров: У нас нет сейчас особого желания общаться с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет особого желания вести диалог с западными странами, – сообщает Первый канал.

В программе «Большая игра» глава российского МИДа, в частности, сказал: «Ну а с Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России… Если раньше политики Запада говорили «без России», сейчас от них все чаще слышны слова «против России».

Также, Сергей Лавров сообщил, что США недавно делали российской стороне несколько неформальных предложений провести встречи, но эти инициативы сошли на нет.

«Насчет диалога. Мы не хотим высказывать каких-то пожеланий, потому что они (США,-прим.ред) прекрасно знают, что диалог прерывали не мы. Что сейчас просить – давайте возобновим диалог? Мы не собираемся. Это не в нашей традиции. В нашей традиции всегда откликаться на здравые предложения», – сказал глава российской дипломатии.

Москва, Иван Бабурин

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