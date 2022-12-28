Путин поздравил кубинского коллегу с Днем освобождения и наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в среду, 28 декабря, поздравил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с наступающим Новым годом и Днем освобождения, – сообщает Кремль.



В сообщении в Telegram-канале говорится, что «Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом».

Также, в ходе телефонного разговора лидеров двух государств был «проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Кубы в Россию 19-22 ноября, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны».

«Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства. Условлено активизировать контакты на различных уровнях», – сообщили в Кремле.







Москва, Иван Бабурин

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