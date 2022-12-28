СМИ: Израильских военных пилотов призвали быть готовыми нанести удары по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая на торжественной церемонии по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 185-го курса военных летчиков на базе ВВС ЦАХАЛа «Хацерим» в среду, 28 декабря, заявил, что пилоты должны быть готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана, – сообщает агентство Bloomberg.

В ходе своего выступления Ганц сказал: «Через два-три года вы можете пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы»

В свое публикации Bloomberg, в том числе пишет: «Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран взамен обратиться за помощью к России для реализации своей ядерной программы. Израиль отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели и заявляет, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения приобретения Ираном бомбы».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»