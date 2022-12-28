В Ереване назвали Нагорный Карабах жизненно важным регионом для России

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян на пресс-конференции в среду, 28 декабря, заявил, что Нагорно-карабахская проблема жизненно важна для России и российскому руководству нельзя отмахиваться от нее, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Ашотян сказал: «Уважаемые российские коллеги, не отмахивайтесь от нагорно-карабахской проблемы. Не создавайте новых нарративов о своей роли в глобальном мире, не принимая во внимание реальной ситуации в том регионе, который жизненно важен и для Российской Федерации».

«В настоящее время из-за проводимой Россией на Украине спецоперации наблюдается некий геополитический парадокс, который заключается в дисбалансе степени влияния России на ближнее и дальнее зарубежье. Роль России в дальнем зарубежье увеличилась, а ближнем зарубежье роль России катастрофически падает», – заявил армянский политик, упомянув Среднюю Азию и Закавказье.

«России нужно не отнекиваться от нагорно-карабахской проблемы, а отнестись к ней со всей серьезностью», – заявил Армен Ашотян.

Ереван, Иван Бабурин

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