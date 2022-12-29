В России диверсантам будут давать «пожизненное»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 29 декабря, говорится, что Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым деянием становится «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности».

Так, статься «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» а также ее финансирование будет наказываться лишением свободы от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

В свою очередь статья «Содействие диверсионной деятельности» (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) – предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. При использовании служебного положения – от 10 до 20 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также за это преступление может грозить пожизненное лишение свободы.

Москва, Иван Бабурин

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