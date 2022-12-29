Российские чиновники будут обязаны сообщать в прокуратуру о склонении к коррупции

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о попытках склонения их к коррупции.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что региональные чиновники должны сообщать в прокуратуру о попытках склонения к коррупции не позднее, чем через пять дней после таких фактов.

В законе также оговаривается, что если региональный чиновник сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления своим коллегой, то он будет находиться под защитой государства.

Москва, Иван Бабурин

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