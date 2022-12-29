Иран начинает военные учения в районе Ормузского пролива

Координирующий заместитель армии Исламской Республики Иран и бывший командующий военно-морским флотом контр-адмирал Хабибулла Сайяри в четверг, 29 декабря, заявил, что вооруженные силы Ирана начинают масштабные учения к югу от Ормузского пролива, – сообщают СМИ.

контр-адмирал Сайяри, в частности, сказал: «В учениях принимают участие ВВС, ВМС – включая подводные лодки, а также подразделения сухопутных войск. Это пехота, бронетанковые и механизированные войска, системы противовоздушной обороны. Будут задействованы стратегические бомбардировщики. БПЛА будут собирать информацию об атакующих силах и собирать разведданные».

Следует отметить, что Ормузский пролив – это одна из самых напряженных морских артерий в мире, через него проходит около 20% мирового потока нефти.

Тегеран, Иван Бабурин

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