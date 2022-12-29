Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на ежегодной пресс-конференции в четверг, 29 декабря, заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России, хоть имеет на это право, как и любой гражданин страны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кадыров сказал: «Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно».

Кроме того, глава Чеченской республики заявил, что принимает извинения Папы Римского за его слова о жестокости чеченцев и бурятов в зоне СВО на Украине.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста RT Arabic Мохаммада Кассаба, Рамзан Кадыров сказал: «Нам приятно. Мы принимаем извинения. И просим всех впредь быть аккуратнее с подобными заявлениями, особенно касающихся чеченцев».

Грозный, Иван Бабурин

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