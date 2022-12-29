Украинскому послу в Минске предъявлен решительный протест

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в четверг, 29 декабря, заявил, что посол Украины Игорь Кизим вызван во внешнеполитическое ведомство республики для предъявления решительного протеста, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь белорусского МИДа сказал: «В связи с инцидентом с украинской ракетой С-300, уничтоженной силами белорусской ПВО в воздушном пространстве республики сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест».

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», – заявил белорусский дипломат и добавил: «Это очень серьезный инцидент, и белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится».

Напомним, ранее сегодня около 10:00, выпущенная с территории Украины ракета зенитного ракетного комплекса С-300 была сбита силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии, ее обломки упали у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Минск, Иван Бабурин

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