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NewDayNews.ru

Четверг, 29 декабря 2022, 19:44 мск

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Кадыров: Ради торжества справедливости, Зеленского надо судить в Грозном

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на ежегодной пресс-конференции в четверг, 29 декабря, заявил, для того, что бы восторжествовала справедливость, президента Украины Владимира Зеленского после завершения СВО нужно судить в Грозном, а не в Киеве, – сообщают СМИ.

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос бойцов из зоны СВО о том, где надо судить Зеленского, когда его вытащат «из его бункера» после окончания спецоперации, Кадыров сказал: «Я считаю, что Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать. Мы его вытащим и покажем, где он должен быть».

Грозный, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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