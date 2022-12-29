Киевский режим «априори» не получит французские танки

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам своего визита в Киев, в четверг, 29 декабря, заявил, что Киев ни при каких условиях не получит французские танки «Леклерк», – сообщает Le Figaro.

Издание пишет, что глава французского минобороны сказал следующее: «Париж априори не будет поставлять танки «Леклерк», потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно».

Кроме того, Себастьян Лекорню заявил, что многие поставленные Украине французские самоходные гаубицы «Цезарь» производства компании Nexter уже нуждаются в ремонте.

«Некоторые повреждения «Цезарей» становятся серьезными», – заявил министр обороны Франции в Киеве

Напомним, что в среду, 28 декабря, в ходе первого визита в Киев Лекорню с Владимиром Зеленским обсудил военную поддержку Украины и возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Киеву, а также сообщил, что Париж возьмет на себя ремонт уже поставленного ВСУ военного оборудования.

Ранее в министерстве обороны Франции сообщили, что Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale, а также восемь артиллерийских установок CAESAR.

Париж, Иван Бабурин

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