Путин ввел квоты для зачисления без экзаменов в вузы участников СВО – Героев России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон «Об образовании в РФ», согласно которому вводятся специальные квоты для Героев России – участников СВО и их детей при их поступлении в высшие учебные заведения.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится что «законом устанавливается специальная квота в 10%, в рамках которой Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний… Законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий».

«Дети участников специальной военной операции смогут учиться в вузе по квоте, которая должна устанавливаться ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. При этом для зачисления по квоте абитуриент должен успешно сдать вступительные испытания. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий», – говорится в законе.

Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета.

Москва, Иван Бабурин

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