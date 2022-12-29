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Четверг, 29 декабря 2022, 22:47 мск

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Путин разрешил перевод муниципальных школ на региональный уровень

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому появляется возможность перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень.

В Федеральном законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ.

В документе также говорится, что теперь органы государственной власти субъектов РФ вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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