Путин разрешил перевод муниципальных школ на региональный уровень

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому появляется возможность перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень.

В Федеральном законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ.

В документе также говорится, что теперь органы государственной власти субъектов РФ вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.

Москва, Иван Бабурин

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