Президент Молдавии заявила о прекращении отношений с Россией

Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 29 декабря, заявила, что власти республики прекратили отношения с Россией после начала конфликта на Украине, – сообщает телеканал Молдова-1.

В эфире телеканала Санду сказала: «Когда мы участвовали в выборах, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией. Но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены. Это произошло в связи с началом конфликта на Украине. Главным проектом, который продвигают власти страны, является вступление в ЕС, которое должно произойти в ближайшее десятилетие. Европейская интеграция – это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения».

«Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия», – заявила президент Молдавии.

Кишинев, Иван Бабурин

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